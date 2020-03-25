В Воронежской области фура протаранила рабочую «ГАЗель» на мосту
Во вторник, 24 марта, в 13.50 «крупногабаритное» ДТП случилось на мосту на въезде в Борисоглебск.
- 29-летний житель Липецкой области, руливший фурой «Вольво», ехавший в сторону Саратова, на мосту на 444 километре дороги Курск-Саратов врезался в «ГАЗель». В ней привезли работавших на переправе людей. К счастью, во время ДТП никого из них в «ГАЗели» не было, а шофер грузовика серьезных травм не получил. По предварительным данным, водитель фуры по причинам, которые сейчас выясняют, не рассчитал безопасной дистанции, - сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД.
Задняя часть "ГАЗели" сильно расукурочена.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU