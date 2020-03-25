2020-03-25T16:14:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области фура протаранила рабочую «ГАЗель» на мосту

К счастью, в это время в микроавтобусе никого не было [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Удар получился сильным - к счастью, никого в "ГАЗели" не было.Удар получился сильным - к счастью, никого в "ГАЗели" не было.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
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Во вторник, 24 марта, в 13.50 «крупногабаритное» ДТП случилось на мосту на въезде в Борисоглебск.

- 29-летний житель Липецкой области, руливший фурой «Вольво», ехавший в сторону Саратова, на мосту на 444 километре дороги Курск-Саратов врезался в «ГАЗель». В ней привезли работавших на переправе людей. К счастью, во время ДТП никого из них в «ГАЗели» не было, а шофер грузовика серьезных травм не получил. По предварительным данным, водитель фуры по причинам, которые сейчас выясняют, не рассчитал безопасной дистанции, - сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД.

Задняя часть "ГАЗели" сильно расукурочена. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Задняя часть "ГАЗели" сильно расукурочена.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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