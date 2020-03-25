2020-03-25T15:43:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В воронежском вузе жалуются на отпуск без зарплаты из-за коронавируса

По словам сотрудников образовательного учреждения, их отправили на нежеланный отдых до 3 апреля
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Воронежского экономико-правового института (ВЭПИ), расположенного по адресу: Ленинский проспект, 119А, сообщили, что всех преподавателей вуза отправили в отпуск без сохранения зарплаты до 3 апреля. При этом их якобы обязали рассылать студентам домашние задания по электронной почте.

В приемной ректора вуза от устных комментариев отказались и посоветовали отправить письменный запрос на имя руководителя института.

«КП-Воронеж» призывает сотрудников всех организаций, решающих проблемы с коронавирусом подобным образом, писать об этих фактах на наш e-mail: kp.vrn@phkp.ru либо звонить по телефону (473) 27-27-927 или отправить сообщение в нашей группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже шинный завод закрылся до апреля
Пассажиры последнего авиарейса из Воронежа в Таиланд застряли там на неопределенный срок
Стало известно, на какие даты перенесут из-за коронавируса Платоновский фестиваль в Воронеже
В Воронеже самая дешевая говядина и свинина среди городов-миллионников
В государственные учреждения Воронежа пускают только после обработки рук спиртом
МТС поможет воронежским школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к ЕГЭ
В Воронежской области фура протаранила рабочую «ГАЗель» на мосту
В воронежском вузе жалуются на отпуск без зарплаты из-за коронавируса
В Воронеже из-за коронавируса закрылись последние работавшие кинотеатры
Директор детского центра в Воронежской области могла присвоить 100 тысяч рублей
В Воронежской области начали подомовой объезд вернувшихся из-за рубежа жителей
В Воронежской области до 1 июля отменяют все массовые мероприятия