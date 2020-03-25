В воронежском вузе жалуются на отпуск без зарплаты из-за коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T15:43:49+03:00

По словам сотрудников образовательного учреждения, их отправили на нежеланный отдых до 3 апреля

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Сотрудники Воронежского экономико-правового института (ВЭПИ), расположенного по адресу: Ленинский проспект, 119А, сообщили, что всех преподавателей вуза отправили в отпуск без сохранения зарплаты до 3 апреля. При этом их якобы обязали рассылать студентам домашние задания по электронной почте.

В приемной ректора вуза от устных комментариев отказались и посоветовали отправить письменный запрос на имя руководителя института.

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ИСТОЧНИК KP.RU