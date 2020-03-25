Директор детского центра в Воронежской области могла присвоить 100 тысяч рублей

25 Март 2020 2020-03-25T15:16:59+03:00

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30-летнюю директора частного детского центра в Россоши подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В конце 2019 года женщина получила субсидию 7 млн рублей на компенсацию части затрат, связанных с развитием дошкольных образовательных центров.

- Используя свое служебное положение, она заключила договор с одной из компаний о монтаже системы видеонаблюдения в детском центре. Реальная стоимость работ была 125 тысяч рублей, однако предпринимательница завысила цену в акте до 225 тысяч. Разницу директор забрала себе, а документы о приемке выполненных работ передала в соответствующие органы, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас полицейские проверяют, единственный ли это «проступок». Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU