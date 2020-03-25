2020-03-25T12:17:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежских чиновников областного правительства 65 лет и старше отправили домой

Или они ушли в оплачиваемые отпуска
Юрий КОЗЛОВ
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Чиновникам, не перешедшим на "удаленку", утром измеряют температуру.Чиновникам, не перешедшим на "удаленку", утром измеряют температуру.Фото: принтскрин видео.
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Губернатор Александр Гусев выполнил рекомендации федерального штаба противодействия коронавирусу, касающиеся сотрудников областного правительства 65 лет и старше. Каждого из них отправили либо на дистанционный (то есть, домашний) режим работы, либо пожилые чиновники ушли в оплачиваемые отпуска.

Впрочем, есть и исключения из правил. Они касаются чиновников, чье личное присутствие на работе очень важно. В частности, в обычном режиме продолжает работать первый заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир Попов, родившийся в 1952 году.

К сотрудникам областного правительства, остающимся на работе, по утрам приходят врачи и измеряют температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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