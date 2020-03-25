Воронежских чиновников областного правительства 65 лет и старше отправили домой
Губернатор Александр Гусев выполнил рекомендации федерального штаба противодействия коронавирусу, касающиеся сотрудников областного правительства 65 лет и старше. Каждого из них отправили либо на дистанционный (то есть, домашний) режим работы, либо пожилые чиновники ушли в оплачиваемые отпуска.
Впрочем, есть и исключения из правил. Они касаются чиновников, чье личное присутствие на работе очень важно. В частности, в обычном режиме продолжает работать первый заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир Попов, родившийся в 1952 году.
К сотрудникам областного правительства, остающимся на работе, по утрам приходят врачи и измеряют температуру.
ИСТОЧНИК KP.RU