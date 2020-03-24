Воронеж присоединится к акции «Зажги синим»

24 Март 2020 2020-03-24T18:07:55+03:00

Здания в центре подсветят, а простые горожане могут одеться в синее

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Центр столица Черноземья вечером 2 апреля станет светиться синим цветом.

Ежегодно в этот день во многих странах мира проходит акция «Зажги синим», которая символизирует поддержку людей с аутизмом. 2 апреля является Международным днем распространения информации об аутизме. Во всем мире организации проводят мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом и их семей.

В этом проекте участвуют даже такие знаковые здания, как пирамиды в Гизе, Ниагарский водопад, Эмпайр Стейт Билдинг, Сиднейская опера, статуя «Рабочий и колхозница» и Останкинская башня в Москве и другие знаменитые памятники архитектуры.

В рамках акции в Воронеже подсветкой синего цвета будут подсвечены здания администрации города, библиотеки имени Никитина, театра оперы и балета, а также деревья в Кольцовском сквере.

Воронежцы могут подсветить синей лампой или гирляндой окна, одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и об акции, можно сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хэштегами #зажгисиним и #2апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU