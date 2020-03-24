Воронеж присоединится к акции «Зажги синим»
Центр столица Черноземья вечером 2 апреля станет светиться синим цветом.
Ежегодно в этот день во многих странах мира проходит акция «Зажги синим», которая символизирует поддержку людей с аутизмом. 2 апреля является Международным днем распространения информации об аутизме. Во всем мире организации проводят мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом и их семей.
В этом проекте участвуют даже такие знаковые здания, как пирамиды в Гизе, Ниагарский водопад, Эмпайр Стейт Билдинг, Сиднейская опера, статуя «Рабочий и колхозница» и Останкинская башня в Москве и другие знаменитые памятники архитектуры.
В рамках акции в Воронеже подсветкой синего цвета будут подсвечены здания администрации города, библиотеки имени Никитина, театра оперы и балета, а также деревья в Кольцовском сквере.
Воронежцы могут подсветить синей лампой или гирляндой окна, одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и об акции, можно сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хэштегами #зажгисиним и #2апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU