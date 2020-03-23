2020-03-23T19:06:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники воронежской больницы креативно попросили местных жителей оставаться дома из-за коронавируса

В ВОКБ №1 присоединились к флешмобу #stayhome
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Сотрудники Воронежской областной клинической больницы №1 оригинально попросили местных жителей оставаться дома. Врачи и медсестры присоединились к флешмобу #stayhome.

Медики написали на листах А4 фразу: «Мы остаемся здесь для вас! Пожалуйста, оставайтесь дома для нас!» и сфотографировались с ними, а затем опубликовали снимок на странице больницы в соцсети Инстаграм.

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Воронежский врачи присоединились к флешмобу #stayhome
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Врачи добавили, что в ситуации с активным распространением коронавируса COVID-19 самый действенный способ профилактики - это самоизоляция. Поэтому если нет неотложных дел, требующих фактического присутствия, лучше не выходить из дома.

- Если же визит на улицу неизбежен, избегайте скоплений людей и используйте средства индивидуальной защиты. Будем соблюдать карантин - будем здоровы!, - написали под фото медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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