Сотрудники воронежской больницы креативно попросили местных жителей оставаться дома из-за коронавируса
Сотрудники Воронежской областной клинической больницы №1 оригинально попросили местных жителей оставаться дома. Врачи и медсестры присоединились к флешмобу #stayhome.
Медики написали на листах А4 фразу: «Мы остаемся здесь для вас! Пожалуйста, оставайтесь дома для нас!» и сфотографировались с ними, а затем опубликовали снимок на странице больницы в соцсети Инстаграм.
Врачи добавили, что в ситуации с активным распространением коронавируса COVID-19 самый действенный способ профилактики - это самоизоляция. Поэтому если нет неотложных дел, требующих фактического присутствия, лучше не выходить из дома.
- Если же визит на улицу неизбежен, избегайте скоплений людей и используйте средства индивидуальной защиты. Будем соблюдать карантин - будем здоровы!, - написали под фото медики.
ИСТОЧНИК KP.RU