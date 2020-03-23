Следователи проверят чиновников из Воронежской области после скандала с детскими путевками

23 Март 2020 2020-03-23T18:17:22+03:00

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Воронежские следователи заинтересовались историей с детскими путевками в Воробьевском районе. Там чиновники районного управления соцзащиты отправили на санаторно-курортное лечение в Ялту своих детей, а не ребят, которым полагался отдых.

- По данному сообщению в СМИ сотрудниками СУ СКР по Воронежской области проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

Махинации вскрылись в ходе прокурорской проверки. Оказалось, что из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, четыре вне очереди получили дети работников управления соцзащиты.

Как пояснили в воробьевской прокуратуре, трое ребят действительно имели право на отдых, но им нужно было дождаться очереди. Однако работники соцзащиты просто подняли своих детей в списках. Из-за чего ребята, чьи родители подавали заявление еще в 2015-2016 годах, остались без санатория. Причин для отправки в Ялту еще одного ребенка и вовсе не было. Семью чиновника без оснований признали малоимущей, в результате его дочь смогла получать ежемесячное пособие и поехать на отдых.

Между тем, согласно документам, нуждающиеся написали отказы от путевок, хотя в реальности этого не делали и об их наличии даже не подозревали.

Прокуратур потребовала от директора соцзащиты привлечь виновных к ответственности. Материалы, касающиеся необоснованного признания семьи малоимущей, направили в полицию для решения о возбуждении уголовного дела по ч 1. ст. 159.2 УК РФ «мошенничество при получении выплат».

В правительстве Воронежской области ситуацию прокомментировали так:

- Региональные власти внимательно ознакомились со случившимся и находятся в контакте с правоохранительными органами. Если факты, озвученные прокуратурой по управлению соцзащиты в Воробьевском районе, получат подтверждение в ходе следствия и вероятного суда, причастные должностные лица будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU