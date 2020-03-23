Воронежские храмы из-за коронавируса закрывать не будут

23 Март 2020 2020-03-23T17:57:17+03:00

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В Воронежской епархии рассказали, что храмы и монастыри из-за угрозы распространения коронавируса закрывать не планируют. Они будут работать, как и раньше. Однако в епархии подчеркнули, о чем мы ранее уже писали, что некоторые защитные меры все же ввели.

Например, нельзя целовать крест и руку священника. Вместо этого батюшка должен возложить крест на голову прихожанина. Также при причастии запрещается целовать чашу, а последующую запивку вам должны дать в одноразовом стаканчике. А вот к иконам прилагаться разрешено, но их должны постоянно подвергать дезинфекции. И самое главное правило – священники просят не приходить на службу людям с признаками ОРВИ.

Кроме того, во всех храмах и монастырях Воронежской епархии во время литургии будут возносить специальную молитву из чина "Молебного пения во время губительного поветрия и смертоносныя заразы".

ИСТОЧНИК KP.RU