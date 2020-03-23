Воронежское УФАС открыло горячую линию по вопросам повышения цен на продукты из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T17:34:51+03:00

Обращение можно будет отправить и на электронную почту

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Воронежское УФАС России открыло горячую линию по вопросам повышения цен на продукты в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 23 марта.

Специалисты собирают информацию о стоимости товаров, чтобы контролировать ситуацию на рынке. В УФАС попросили указывать в обращении наименование торговой сети, адрес магазина. В случае, если магазин не относится к торговой сети, нужно указать ИНН. Также требуется сообщить наименование и производителя товара, цену до повышения и на момент подачи обращения.

Подать обращение можно, заполнив форму, либо направить письмо на электронный почтовый адрес: to36@fas.gov.ru. Или позвонить по телефону +7 (473) 255-92-44.

ИСТОЧНИК KP.RU