2020-03-23T17:14:44+03:00
Общество

Школьники Воронежской области перейдут на дистанционное обучение с 31 марта

В регионе работает телефон линии поддержки по онлайн-обучению: 8 (473) 210-07-24
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Школьники Воронежской области переходят на дистанционную форму обучения с 31 марта. Об этом сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики. Напомним, 17 марта ребят отправили на досрочный отдых из-за угрозы распространения коронавируса.

Онлайн-обучение в регионе курирует ситуационный центр по организации дистанционного обучения. Колл-центр разместили на площадке Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ВЦПМ) (ул. Березовая роща, 54д, 1 этаж).Телефон линии поддержки в регионе: 8 (473) 210-07-24. На вопросы отвечают педагоги дошкольного, общего, среднего специального и высшего образования, технические специалисты и психологи. Кроме того, на портале образованиеврн.рф, создан раздел «Дистанционное и электронное обучение Воронежской области». Там структурирована информация по возрастам и предметам.

Во время каникул все желающие педагоги Воронежской области пройдут онлайн-обучение по системе дистанционного преподавания. Для них подготовлена серия вебинаров по этой теме. Расписание размещено в этом же разделе портала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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