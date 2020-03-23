В Воронеже женщина-связистка украла у клиентов больше миллиона рублей

23 Март 2020 2020-03-23T12:07:53+03:00

470 тысяч из них она обещала зачислить на счета, однако положила себе в карман. Еще 600 тысяч своровала с помощью нехитрых операций на своем компьютере

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Полицейские разоблачили 43-летнюю жительницу Воронежа, работающую в местной организации связи. Ее подозревают в краже и присвоении денег на общую сумму более миллиона рублей.

По версии следствия, женщина в 2019-2020 годах получила от клиентов 470 тысяч для внесения на их банковские карты, однако на самом деле деньги она перечислила на свой счет. Еще у трех людей аферистка украла около 600 тысяч рублей. Эти деньги она просто, пользуясь служебными возможностями, сняла с их счета. Злодействовала женщина в Южном микрорайоне Воронежа

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и еще три по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщина сейчас сидит под домашним арестом. Ей грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU