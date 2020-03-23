В Воронеже сгорела квартира на проспекте Труда
К счастью, никто не пострадал
Пожар сотрудникам МЧС удалось потушить через час после того, как они получили сообщение о нем.Фото: "Типичный Воронеж".
Изменить размер текста:
В воскресенье, 22 марта, на перекрестке двух проспектов – Труда и Московского – случился сильный пожар.
- О возгорании в квартире на пятом, верхнем этаже дома нам сообщили в 17.22. На место пожара выезжали шесть отделений – 22 человека на шести машинах. Полностью потушить огонь удалось в 18.22, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - В двухкомнатной квартире пламя уничтожило комнату 4х3м,коридор 1х4м, прихожую 2х2м по всей площади. По оперативной информации, во время пожара никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU