2020-03-23T09:12:32+03:00
Происшествия

В Воронеже сгорела квартира на проспекте Труда

К счастью, никто не пострадал
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Пожар сотрудникам МЧС удалось потушить через час после того, как они получили сообщение о нем.Пожар сотрудникам МЧС удалось потушить через час после того, как они получили сообщение о нем.Фото: "Типичный Воронеж".
Изменить размер текста:

В воскресенье, 22 марта, на перекрестке двух проспектов – Труда и Московского – случился сильный пожар.

- О возгорании в квартире на пятом, верхнем этаже дома нам сообщили в 17.22. На место пожара выезжали шесть отделений – 22 человека на шести машинах. Полностью потушить огонь удалось в 18.22, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - В двухкомнатной квартире пламя уничтожило комнату 4х3м,коридор 1х4м, прихожую 2х2м по всей площади. По оперативной информации, во время пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24