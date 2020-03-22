2020-03-22T11:08:53+03:00
Общество

В Воронежской области чиновники отправили в санаторий своих детей вместо нуждающихся

Это и другие нарушения обнаружила прокурорская проверка
Елена ФЕДЯШЕВА
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Материалы провеки направили в полициюМатериалы провеки направили в полициюФото: из архива «КП»
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Проверка прокуратурой Воробьевского района местного управления соцзащиты населения выявила интересные факты. Выяснилось, что чиновники, получив детские путевки на санаторно-курортное лечение, отправили по ним своих детей, вместо нуждающихся. Информация о них даже не запрашивалась – выяснило контролирующее ведомство.

- Из 9 путевок в санаторий Ялты, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, почти половина – 4, вне очереди предоставлены детям работников управления соцзащиты, - рассказали в прокуратуре Воробьевского района.

При этом, согласно актам, нуждающиеся написали отказы от путевок, хотя в реальности этого не делали и о наличии путевок даже не подозревали. О чем и сообщили прокурору.

Кроме того, прокуратура выявила факт необоснованного признания семьи одного из работников управления соцзащиты малоимущей. В результате его дочь смогла получать ежемесячное пособие и поехать в санаторий Ялты.

Прокуратура района внесла представление директору УСЗН об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Материалы, касающиеся необоснованного признания семьи малоимущей, направили в полицию для решения о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество при получении выплат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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