В Воронежской области чиновники отправили в санаторий своих детей вместо нуждающихся
Проверка прокуратурой Воробьевского района местного управления соцзащиты населения выявила интересные факты. Выяснилось, что чиновники, получив детские путевки на санаторно-курортное лечение, отправили по ним своих детей, вместо нуждающихся. Информация о них даже не запрашивалась – выяснило контролирующее ведомство.
- Из 9 путевок в санаторий Ялты, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, почти половина – 4, вне очереди предоставлены детям работников управления соцзащиты, - рассказали в прокуратуре Воробьевского района.
При этом, согласно актам, нуждающиеся написали отказы от путевок, хотя в реальности этого не делали и о наличии путевок даже не подозревали. О чем и сообщили прокурору.
Кроме того, прокуратура выявила факт необоснованного признания семьи одного из работников управления соцзащиты малоимущей. В результате его дочь смогла получать ежемесячное пособие и поехать в санаторий Ялты.
Прокуратура района внесла представление директору УСЗН об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Материалы, касающиеся необоснованного признания семьи малоимущей, направили в полицию для решения о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество при получении выплат».
ИСТОЧНИК KP.RU