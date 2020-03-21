В Воронеже показали, где появятся новые камеры для фиксации нарушений на остановках

21 Март 2020 2020-03-21T17:11:28+03:00

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Воронежская Госавтоинспекция показала, на каких остановках общественного транспорта в ближайшее время появятся камеры для фиксации нарушений. Напомним, автомобилистов теперь будут штрафовать по снимкам и видео за парковку у остановок маршрутных автобусов и троллейбусов.

Специалисты Центра видеофиксации ГИБДД ГУ МВД по Воронежской области уже установили камеры на 10 проблемных участках, но в ближайшее время их количество увеличится до 50. В основном, если судить по карте, инспекторы автоматически будут отслеживать парковку в центре города.

За нарушение правил в местах остановки маршруток грозит штраф - 1 000 рублей. Такую же сумму придется заплатить за стоянку ближе 5 метров перед пешеходным переходом. А за стоянку во второй полосе - 1 500 рублей.

Ознакомиться с местами дислокации камер видеофиксации также можно на официальном сайте Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU