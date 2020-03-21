В Воронеже на коронавирус проверяют вернувшихся из США и Доминиканы туристов
В Воронежской области нет новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 21 марта по состоянию на 11:00 сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Однако в изолирующие боксы отвезли двух новых пациентов: воронежцы с признаками ОРВИ вернулись из США и Доминиканы.
Всего стационарах сейчас находятся 25 человек: в ОДКБ №2 - 8, в Новоусманской районной больнице - 8, в Борисоглебской РБ - 1, в Лискинской РБ - 1, в Центре ВИЧ/СПИД - 7. Состояние всех пациентов удовлетворительное.
Рассказали медики и о состоянии пациентов, у которых уже установлен диагноз COVID-19, -оно удовлетворительное, и девушка, и мужчина получают лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU