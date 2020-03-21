Ночью на воронежской трассе перевернулся минивэн: госпитализировали восемь человек

21 Март 2020 2020-03-21T10:30:06+03:00

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В перевернувшемся минивэне в Воронежской области пострадали восемь человек, в том числе двое детей - 12 и 7 лет. Автомобиль «Ситроен С8», машина так называемого «семейного направления», вылетела в кювет в Бобровском районе.

ДТП случилось 21 марта примерно в 4.30 на 635 км трассы М-4 «Дон». За рулем иномарки был 45-летний житель Брянской области. Он вез пассажиров в направлении Ростова-на-Дону, но в какой-то момент не справился с управлением, быть может, задремал.

- В результате ДТП пострадал водитель и его пассажиры: 43-летняя жительница Брянской области, а также двое несовершеннолетних детей, 12 и 7 лет. С различными травмами их отвезли в Павловскую районную больницу. Других пассажиров: двоих жителей Республики Дагестан, 23 и 24 лет, а также двоих ростовчан, 36 и 24 лет - госпитализировали в Бобровскую ЦРБ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU