2020-03-21T10:09:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель отечественной легковушки насмерть сбил пешехода

Личность погибшего мужчины устанавливается
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

20 марта примерно в 20.05 в Новоусманском районе под колесами автомобиля «ВАЗ-211540» погиб пешеход. Его личность пока не установлена. ДТП случилось на 38 км трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов».

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки, 30-летний житель Рамонского района, сбил пешехода, когда тот перебегал проезжую часть.

- В результате ДТП мужчина, на вид 45-55 лет, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью на воронежской трассе перевернулся минивэн: госпитализировали восемь человек
Дорожники Воронежской области готовы выйти на трассы для расчистки снега
В Воронежской области водитель отечественной легковушки насмерть сбил пешехода
Антимонопольщики не позволили воронежским автошколам называть себя «лучшими» или «номер один»
Коронавирус в Воронеже, новости на 21 марта 2020-го: в поликлиниках раздают маски, горожане жалуются на соседей в полицию
В Воронеже поймали похитителя инструментов из подъездов
В воронежских поликлиниках начнут мерить температуру посетителям и выдавать им маски
В Воронеже власти заявили об устранении аварии канализации на улице Шишкова
В Воронеже женщина пожаловалась на отказавшуюся от карантина по коронавирусу соседку
Воронежец купил билеты на Байкал на фейковом сайте и потерял 40 тысяч рублей
Воронежская налоговая отменила дни открытых дверей из-за коронавируса
В Воронежской области будут судить трех мужчин, пытавшихся взломать банкомат
В Воронеже отменили премьеру рок-оперы "Кармен"
Воронежец напал на мужчину с газовым баллончиком и сорвал с него золотую цепочку
В Воронеже бабушка, брошенная сыном, вернулась к обижающим ее сестре с племянницей
Из-за коронавируса воронежские аниматоры не смогут показать мультики на международных фестивалях