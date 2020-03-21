В Воронежской области водитель отечественной легковушки насмерть сбил пешехода

21 Март 2020 2020-03-21T10:09:28+03:00

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20 марта примерно в 20.05 в Новоусманском районе под колесами автомобиля «ВАЗ-211540» погиб пешеход. Его личность пока не установлена. ДТП случилось на 38 км трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов».

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки, 30-летний житель Рамонского района, сбил пешехода, когда тот перебегал проезжую часть.

- В результате ДТП мужчина, на вид 45-55 лет, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU