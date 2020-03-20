2020-03-20T19:08:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В воронежских поликлиниках начнут мерить температуру посетителям и выдавать им маски

Также пациенты получат бахилы
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.
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В воронежских поликлиниках вводят дополнительные меры защиты от распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в пятницу, 20 марта.

Так, на входе посетителям будут выдавать медицинские маски и бахилы, а также измерять температуру. В них появится возможность продезинфицировать руки. А пациентов с температурой и будут отправлять в отдельные кабинеты.

Напомним, мы писали о том, что в поликлиниках сделали специальную разметку на полу. Мера поможет посетителям держать дистанцию друг от друга и снизить риск заболевания ОРВИ и коронавирусом. В одном квадрате будет находиться один пациент, поэтому толпы в больницах не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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