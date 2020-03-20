В воронежских поликлиниках начали наносить разметку на полу

20 Март 2020 2020-03-20T16:16:58+03:00

Это позволит людям держать дистанцию друг от друга

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В воронежских поликлиниках начали наносить специальную разметку на полу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу, 20 марта.

Власти считают, что мера поможет посетителям держать дистанцию друг от друга и снизить рист заболевания ОРВИ и коронавирусом.

Медики просят воронежцев не паниковать и ориентироваться на официальные данные. Информацию о симптомах коронавирусной инфекции и его профилактике можно посмотреть на сайте облздрава и регионального Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU