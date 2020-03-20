В воронежских поликлиниках начали наносить разметку на полу
Это позволит людям держать дистанцию друг от друга
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.
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В воронежских поликлиниках начали наносить специальную разметку на полу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу, 20 марта.
Власти считают, что мера поможет посетителям держать дистанцию друг от друга и снизить рист заболевания ОРВИ и коронавирусом.
Медики просят воронежцев не паниковать и ориентироваться на официальные данные. Информацию о симптомах коронавирусной инфекции и его профилактике можно посмотреть на сайте облздрава и регионального Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU