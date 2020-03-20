В Воронеже будут судить банду из 20 наркоторговцев, торговавших «синтетикой» килограммами

20 Март 2020 2020-03-20T15:53:57+03:00

При обыске у них нашли 12 кило этой дряни

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В 2017 и 2018 годах банда из 20 наркоторговцев торговала «синтетикой» по-крупному – после задержания у них изъяли 12 килограммов этого наркотика. Продавали эту отраву через тайники, сообщая клиентам их адреса после перечисления денег.

В полиции сообщили, что банда состояла аж из нескольких структурных подразделений, характеризовалась устойчивостью и сплоченностью участников. Собраны доказательства по девяти преступлениям, совершенных ее членами, которые относятся к категории особо тяжких. В задержании бандитов воронежским полицейским помогали коллеги из Саратовской области во взаимодействии с региональным УФСБ.

Размеры конфискованной отравы более чем крупные.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В банду входили жители Воронежской, Липецкой областей и Республики Коми в возрасте от 20 до 38 лет, - рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. – В отношении них возбудили уголовные дела по статьям, карающим за организацию преступного сообщества и за незаконный сбыт наркотических средств. Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд. Каждому из наркоторговцев грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU