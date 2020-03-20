«Где маски? Как быть с пожилыми родителями?»: с какими вопросами воронежцы обращаются на «горячую линию» по коронавирусу

20 Март 2020 2020-03-20T15:24:23+03:00

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Около 500 звонков поступило на воронежскую «горячую линию» по коронавирусу с 11 по 19 марта. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Чаще всего воронежцы задают следующий вопрос: «Я вернулся из-за границы, что мне делать?»

В такой ситуации специалисты «горячей линии» отправляют звонившего в поликлинику по месту жительства. Связываться с медучреждением также стоит по телефону. Там вам объяснят порядок действий, при необходимости выедут на дом и осмотрят. Воронежцам, вернувшимся из эпидемически неблагополучных стран, придется уйти на двухнедельный карантин. Если проявятся симптомы болезни, человека госпитализируют.

Еще один популярный вопрос, вытекающий из первого: «Я готов к самоизоляции, но со мной живут пожилые родители. Как быть?» Отвечаем: родственников тоже придется отправить на карантин. Если у них появляются признаки ОРВИ, нужно незамедлительно вызвать врачей на дом.

Также воронежцы жалуются на отсутствие масок и антисептиков. Но тут облздрав разводит руками - вопрос не в нашей компетенции, обращайтесь в Росздравнадзор. Не редкость и шуточные звонки, когда люди набирают номер просто ради забавы.

Напомним, «горячая линия» по коронавирусу работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. Ее номер: 212-64-42. В облздраве уточнили, на звонки отвечают четыре специалиста. Если вы слышите длинные гудки после набора - это означает, что номер занят. Особенности IP-телефонии.

Медики просят воронежцев не паниковать и ориентироваться на официальные данные. Информацию о симптомах коронавируса и его профилактике можно посмотреть на сайте облздрава и регионального Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU