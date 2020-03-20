В Воронеже таможенники требовали денег с бизнесменов за «положительные» проверки

20 Март 2020 2020-03-20T11:43:35+03:00

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В Советский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам Воронежской таможни. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как уточнили в Воронежской транспортной прокуратуре речь идет сразу о двух преступлениях. В августе и октябре 2019 года прошли проверки в торговых павильонах двух предпринимателей - тогда нарушений таможенного законодательства установлено не было. Однако, по версии следствия, таможенники потребовали от бизнесменов денег и часть имущества. Якобы иначе проверка показала бы, что требуется изъятие товаров.

- Общая сумма, причиненного индивидуальным предпринимателям ущерба, составила более 212 тысяч рублей. Обвиняемый вину признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении замначальника оперативно-розыскного отдела Воронежской таможни продолжается, - подчеркнули в Воронежской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU