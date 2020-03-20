В Воронеже с помощью камер начали штрафовать водителей за парковку на остановках общественного транспорта

20 Март 2020 2020-03-20T10:00:13+03:00

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В Воронеже с помощью камер будут штрафовать водителей за парковку у остановок маршрутных автобусов и троллейбусов. Специалисты Центра видеофиксации ГИБДД ГУ МВД по Воронежской области уже установили камеры на 10 проблемных участках, но в ближайшее время их количество увеличится до 50.

- Особое внимание уделяется соблюдению автолюбителями правил на остановках общественного транспорта. Комплексы видеофиксации регистрируют нарушения автомобилистов, допустивших стоянку в зоне дорожных знаков 3.27-3.30 «Остановка/стоянка запрещена», а также стоянку далее первого ряда от края проезжей части и стоянку на остановках маршрутных автобусов, - отметили в воронежской Госавтоинспекции.

Напоминаем, что за нарушение правил в местах остановки маршруток грозит штраф - 1 000 рублей. Такую же сумму придется заплатить за стоянку ближе 5 метров перед пешеходным переходом. А за стоянку во второй полосе - 1 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU