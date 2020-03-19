Девушка из Воронежа, у которой подтвердили коронавирус, рассказала о своем состоянии

19 Март 2020 2020-03-19T18:52:28+03:00

Пока точных анализов из Новосибирска еще нет Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Девушка из Воронежа, у которой предварительно подтвердили коронавирусную инфекцию, надеется вернуться домой по истечению карантина - он закончится 30 марта

- Мы на днях вернулись домой из Европы и нас поместили в стационар, на карантин. Условия нормальные. Кормят не как дома - но пойдет. Сделали первый анализ. Он предварительно положительный. Но пока точных анализов из Новосибирска еще нет. Наше самочувствие вполне нормальное. Температура - 36,6 градусов, - рассказала жительница Воронежа.

В пресс-службе облправительства отмечают, что анализ из Новосибирска еще не доведен до больницы.

Напомним, заболевшие коронавирусом воронежцы приехали из Польши – они путешествовали. Сейчас больные изолированы в инфекционных боксах Новоусманской районной больницы, их состояние удовлетворительное. Ни один из них не выходил до этого на работу. Родственники пациентов находятся на домашнем карантине

Судя по стране, в которой была девушка, ее изолировали 18 марта - кроме нее тогда госпитализировали еще пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU