Девушка из Воронежа, у которой подтвердили коронавирус, рассказала о своем состоянии
Девушка из Воронежа, у которой предварительно подтвердили коронавирусную инфекцию, надеется вернуться домой по истечению карантина - он закончится 30 марта
- Мы на днях вернулись домой из Европы и нас поместили в стационар, на карантин. Условия нормальные. Кормят не как дома - но пойдет. Сделали первый анализ. Он предварительно положительный. Но пока точных анализов из Новосибирска еще нет. Наше самочувствие вполне нормальное. Температура - 36,6 градусов, - рассказала жительница Воронежа.
В пресс-службе облправительства отмечают, что анализ из Новосибирска еще не доведен до больницы.
Напомним, заболевшие коронавирусом воронежцы приехали из Польши – они путешествовали. Сейчас больные изолированы в инфекционных боксах Новоусманской районной больницы, их состояние удовлетворительное. Ни один из них не выходил до этого на работу. Родственники пациентов находятся на домашнем карантине
Судя по стране, в которой была девушка, ее изолировали 18 марта - кроме нее тогда госпитализировали еще пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU