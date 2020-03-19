В Воронеже за сутки с подозрениями на коронавирус госпитализировали восемь человек

19 Март 2020 2020-03-19T13:27:48+03:00

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По состоянию на 19 марта 13:00 в Воронежской области нет зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Хотя только за последние сутки с подозрениями на это заболевание госпитализировали восемь человек. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.

С признаками ОРВИ двое прибыли из Испании, один - из Иордания/ОАЭ, двое - с Кубы, один - из Италии, один - из Португалии и один - из Австрии. У них взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

Всего выписано домой 16 человек, в стационарах находятся 24 человека: в ОДКБ №2 - 6, в Новоусманской РБ - 9, в Борисоглебской РБ - 1, Лискинская РБ - 1, Центр ВИЧ/СПИД - 7.

В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению Воронежской области не превышает эпидемических порогов.

ИСТОЧНИК KP.RU