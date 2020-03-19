В Воронеже штрафы придут только тем водителям, кто не оплатил парковку 19 марта и позже

19 Март 2020 2020-03-19T12:55:45+03:00

За нарушения, допущенные в течение последних двух месяцев, начиная с 19 января, деньги отдавать не придется

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В городской администрации разъяснили механизм взимания штрафов за платную парковку. Именно 19 марта начался этот неприятный для любителей оставлять машину в центре и не отдавать за это ни копейки водителей процесс.

В мэрии напомнили, что штраф составляет 1500 рублей. Брать его будут с тех водителей, кто забыл заплатить за парковку 19 марта. Нужно иметь в виду – для них действует правило постоплаты. То есть, в течение текущих суток они могут перевести деньги, используя соответствующее приложение к компьютере. А 20 марта они могут это сделать, купив абонемент на предыдущий день. Стоит он 450 рублей.

Что касается нарушений, допущенных раньше 19 марта, городские власти приняли решение не брать за них штрафы. То есть, по сути, начать историю с платными парковками с чистого листа.

Дело о штрафе рассматривается в течение 15 дней со дня получения административной комиссией материалов фотофиксации. Поэтому «письма счастья» водители-нарушители получат не сразу. По предварительным оценкам, копии постановлений о привлечении к административной ответственности с приложением фотоматериалов им начнут приходить только в начале апреля.

Постановление вступает в законную силу по истечении десяти дней с момента получения копии. При этом уклонение от получения письма не позволит избежать ответственности. Есть ли у вас штрафы, можно будет проверить в личном кабинете мобильного приложения «Горпарковки», на портале проекта ПарковкиВоронежа.рф (vrnparking.ru).

Если в течение 60 дней водитель не оплатит штраф, его с него будут взыскивать судебные приставы.

В мэрии также сообщили, что если в декабре 2019 года в неделю фиксировалось около 23 тысяч фактов неоплаты парковки, то в феврале 2020-го - 6-8 тысяч. А с утра 19 марта на парковках в центре города появилось много свободных мест.

Напомним, за платные парковки многие перестали платить, как только возник юридический казус. До последнего времени административные комиссии не имели право получать персональные данные водителей-нарушителей от ГИБДД. С 12 марта федеральный закон дал им это право.

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ИСТОЧНИК KP.RU