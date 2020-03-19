В Воронеже из-за коронавируса отменили представления цирка "5 континентов"

19 Март 2020 2020-03-19T07:27:16+03:00

Гастроли могут возобновить, но неизвестно когда

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Росгосцирк с 21 марта приостановил по всей стране выступления цирковых коллективов, согласно приказу Минкульта о запрете массовых досуговых мероприятий в связи с предотвращением распространения коронавируса.

В Воронеже соответственно отменили гастроли цирка Гии Эрадзе «5 Континентов», который успел дать два аншлаговых премьерных представления 14 и 15 марта. О сроках возобновления гастролей объявят дополнительно.

Зрители, купившие билеты за наличные, могут сдать их не раньше 12.00 24 марта. Если билеты были куплены по банковской карте, их можно сдать в кассу цирка ежедневно с 9.00 до 19.00, деньги вернут до 30 мая 2020 года.

Деньги за электронные билеты, приобретенные на официальном сайте цирка, вернутся на карту автоматически в течение 30 календарных дней после даты проведения представления. Личного посещения касс для написания заявления на возврат или отправки соответствующего письма по электронной почте не требуется.

Деньги за билеты, приобретенные у официальных распространителей (в кассах и на сайтах), возвращаются, согласно правилам распространителей.

ИСТОЧНИК KP.RU