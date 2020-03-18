В Воронежской области досрочный этап ЕГЭ перенесут на основной период

18 Март 2020 2020-03-18T18:48:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Рособрнадзор переносит сроки досрочного ЕГЭ на резервные дни основного периода. Однако, как сообщили в департаменте образования Воронежской области, региональные комиссии могут назначить сдачу единого госэкзамена и на основные дни основного периода. Для ребят, находящихся на лечении, пункты проведения ЕГЭ оборудуют в медучреждении.

Кроме того, регион самостоятельно будет принимать решение об окончании школьных каникул. Напомним, с 17 марта ученики Воронежской области отправились на досрочный отдых. Федеральная рабочая группа определила крайний срок его продолжительности - до 12 апреля. Однако, когда конкретно дети выйдут на учебу, будет зависеть от ситуации в регионе.

Тем временем на областном уровне начинает работать ситуационный центр по организации дистанционного обучения на базе Воронежского института развития образования им. Н.Ф.Бунакова и Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ВЦПМ). Его специалисты смогут оказать помощь и поддержку педагогам, учащимся и их родители. Также по вопросам дистанционного обучения открылась федеральная горячая линия: 8-800-200-91-85.

Всероссийские проверочные работы, по приказу Рособрнадзора, будут проводится в свободном режиме по решению каждой из школ. А заключительные этапы Всероссийской олимпиады проведут после 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU