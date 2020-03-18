Не целовать крест и протирать иконы: Воронежская епархия утвердила правила поведения в связи с коронавирусом

18 Март 2020 2020-03-18T19:14:48+03:00

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Епархиальный совет Воронежской епархии под председательством митрополита Воронежского и Лискинского Сергия сегодня принял решение о дополнительных мерах защиты от коронавируса. Эти меры основаны на инструкции, которую днем ранее опубликовал Священный Синод Русской Православной Церкви.

Помимо этого, во всех храмах и монастырях Воронежской епархии во время литургии будут возносить молитву из чина "Молебного пения во время губительного поветрия и смертоносныя заразы".

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ И ПРИХОЖАН

Стоит отметить, что доступ в храмы для верующих по-прежнему не закрыт.

Но вот тем, кто захочет исповедаться и причаститься, нужно знать следующее. Так, ложечку, с которой причастник берет в рот Тело и Кровь Христовы, священники каждый раз должны протирать «платом», пропитанным спиртом (с регулярным обновлением пропитки). После этого батюшки обтирали тканью еще и рот причастившегося. Теперь это будут делать одноразовыми салфетками, которые затем сожгут. Также из-за коронавируса теперь нельзя целовать чашу для причастия, а последующую за принятием даров запивку прихожанину выдадут в одноразовой посуде.

Кроме того, для миропомазания и помазания елеем священники должны будут использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с последующим их сожжением. Под запрет входит и целование креста (что означает завершение службы). Вместо этого священнослужителям рекомендовано возлагать крест на головы прихожан. Также после каждого лобзания сотрудники храмов должны протирать иконы и священные книги дезинфицирующим раствором. А самим святым отцам не рекомендуется подавать руку для целования. Раздавать просфоры верующим служитель храма должен в одноразовых перчатках.

Кроме того, Священный Синод РПЦ рекомендует дезинфицировать в храмах все предметы, с которыми могут контактировать верующие, самих священнослужителей внимательно относиться к своему здоровью, а тем, кто у себя обнаружил признаки ОРВИ, остаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU