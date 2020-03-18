Воронежский ЗАГС попросил молодоженов не приглашать на свадьбы больше 20 гостей из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T17:22:12+03:00

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Воронежские ЗАГСы попросили молодоженов проводить скромные свадьбы. На церемонии регистрации заключения брака советуют звать не больше 20 гостей. Об этом сообщили в региональном управлении в среду, 18 марта. Это поможет снизить риски распространения коронавирусной инфекции

Также по постановлению главного санврача РФ и распоряжению губернатора о мерах по снижению рисков введут и другие ограничения.

- Решено приостановить проведение мероприятий в рамках укрепления института семьи Речь идет о чествования юбиляров супружеской жизни, вручение свидетельств о рождении в торжественной обстановке, проведение экскурсий для школьников, встречи с молодоженами, - заявили в ведомстве.

До конца марта в Воронежской области планируют заключить брак 222 пары. Из них 135 – в Воронеже и 87 – в районах области. Торжественную церемонию выбрали 23 пары, остальные 199 пар планируют просто расписаться.

ИСТОЧНИК KP.RU