В тюрьмах Воронежской области запретят свидания, чтобы защитить осужденных от коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T16:42:35+03:00

На территорию колоний не будут пускать сотрудников с повышенной температурой, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Запрет распространяется как на длительные, так и на краткосрочные свидания

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Обвиняемых и осужденных в Воронежской области защитят от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Впрочем, как и самих работников уголовно-исполнительной системы. С 16 марта в учреждениях ФСИН, включая следственные изоляторы, запретят и длительные, и краткосрочные свидания. Как долго продлится ограничение - не известно.

Среди подведомственных учреждений УФСИН России по Воронежской области ограничительные меры введены в исправительных колониях №1,2,3,8,9, Областной туберкулезной больнице №1, колонии-поселении №10, Бобровской ВК, следственных изоляторах №1,2,3.

На территорию колоний не будут пускать сотрудников с повышенной температурой, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

- В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую короновирусную инфекцию, поручено организовать их госпитализацию в учреждения здравоохранения, - отметили в пресс-службе регионального УФСИН.

Напомним, что каникулы воронежским школьникам могут продлить до 12 апреля из-за коронавируса. До этого об уходе на карантин на две недели заявили в ВГУ. Позже еще четыре воронежских вуза решили перейти на дистанционное обучение. А в больницах запретили напрямую передавать продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU