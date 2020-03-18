Воронежские медики проверяют на коронавирус еще двух женщин

18 Март 2020 2020-03-18T16:35:47+03:00

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Еще двух женщин воронежские медики проверяют на наличие нового типа коронавируса. Как сообщили в облправительстве, одна из них вернулась из Испании, другая - из Италии. Ранее стало известно об изоляции шести человек с признаками ОРВИ: семейной пары, которая путешествовала по Беларуси, Польше, Испании; девушки, приехавшей из Польши; мужчины который побывал во Франции и Швейцарии, а также семейной пары, в которой супруга ездила в Германию. Врачи ждут результаты анализов восьми пациентов.

Также медики наблюдают мужа и жену, которые вернулись из Испании, гражданку Бельгии, жительницу Воронежа, которая путешествовала по Испании и Португалии, а также двух студенток из Непала. 16 человек медики уже выписали, столько же человек продолжают находиться под наблюдением врачей. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU