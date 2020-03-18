Воронежец погиб из-за халатности двух сотрудниц фирмы, обслуживающей вентиляцию

18 Март 2020 2020-03-18T11:42:48+03:00

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Прокурор Левобережного района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, в котором фигурируют две сотрудницы фирмы, занимающейся обслуживанием вентиляционных систем.

По версии следствия, в январе 2015 года УК Левобережного района заключила с частной компанией договор на выполнение работ по обслуживанию и ремонту вентиляции в многоквартирных домах. Директор поручил двум сотрудницам проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов в доме № 46/4 по ул. Ростовской.

Женщины договорились между собой и, не проводя проверки, выдали УК фиктивное заключение об исправности и безопасности вентиляции. В ночь с 1 на 2 мая 2019 года в одну из квартир дома №46/4 по ул. Ростовской г. Воронежа через вентиляционное отверстие из другой квартиры попали продукты горения - угарный газ. В результате от острого отравления окисью углерода умер 45-летний мужчина и пострадала 41-летняя женщина.

-17 марта уголовное дело направили в Левобережный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU