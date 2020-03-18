2020-03-18T11:42:48+03:00
Происшествия

Воронежец погиб из-за халатности двух сотрудниц фирмы, обслуживающей вентиляцию

Они выдали УК «липовое» заключение об исправности дымохода
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Прокурор Левобережного района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, в котором фигурируют две сотрудницы фирмы, занимающейся обслуживанием вентиляционных систем.

По версии следствия, в январе 2015 года УК Левобережного района заключила с частной компанией договор на выполнение работ по обслуживанию и ремонту вентиляции в многоквартирных домах. Директор поручил двум сотрудницам проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов в доме № 46/4 по ул. Ростовской.

Женщины договорились между собой и, не проводя проверки, выдали УК фиктивное заключение об исправности и безопасности вентиляции. В ночь с 1 на 2 мая 2019 года в одну из квартир дома №46/4 по ул. Ростовской г. Воронежа через вентиляционное отверстие из другой квартиры попали продукты горения - угарный газ. В результате от острого отравления окисью углерода умер 45-летний мужчина и пострадала 41-летняя женщина.

-17 марта уголовное дело направили в Левобережный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каникулы воронежским школьникам могут продлить до 12 апреля из-за коронавируса
Статистики: «Среднемесячная зарплата в Воронеже – 41902 рубля»
В Воронежской области еще пять человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Воронежец погиб из-за халатности двух сотрудниц фирмы, обслуживающей вентиляцию
Воронежская антимонопольная служба рассказала о нарушениях законодательства в сфере рекламы
В Воронеже в ДТП с ВАЗом пострадал велосипедист
В Воронежской области 15-летний пешеход погиб под колесами «Лансера»
В Воронежской области водитель «пятерки» врезался в забор и погиб
Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф
Под Воронежем ночью врезались друг в друга «десятка» и «Тойота»: погиб один из водителей
В Воронеже открылся крупнейший салон Fresh Auto по продаже автомобилей с пробегом*
В Воронеже на улице Ворошилова замостили подход к «зебре»
В Воронеже помыли брусчатку на площади Ленина
В Воронеже из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок концерт группы Uriah Heep
Стало известно, может ли коронавирус добраться до Воронежской области на поезде
На место арестованного ректора ВГТУ назначили Игоря Дроздова
Власти назвали фейком слухи о ночной дезинфекции Воронежа с военных вертолетов
Губернатор Воронежской области решил досрочно выйти из отпуска
В мэрии Воронежа подсчитали силу ажиотажа на продукты
В больницах Воронежа из-за коронавируса запретят напрямую передавать продукты
В Воронеже из-за коронавируса дезинфицируют автобусы
В летнюю ремонтную кампанию «РВК-Воронеж» заменит почти два километра сетей
Актриса воронежского Камерного театра поругалась с сотрудником «Квадры» из-за мусора
В Воронежской области поймали банду, похитившую овец на два миллиона рублей
В райцентре Воронежской области нашли тело мужчины с огнестрельной раной