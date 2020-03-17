2020-03-17T18:41:20+03:00
Общество

В больницах Воронежа из-за коронавируса запретят напрямую передавать продукты

Кроме того, в медучреждениях ограничат посещения
Олег ИВАНОВ
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Медучреждения Воронежской области с 17 марта перевели на усиленный режим работы все из-за той же коронавирусной инфекции COVID-19. В больницах разграничат потоки температурящих и остальных больных, ограничат посещения и введут масочный режим.

В частности, как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, продукты можно будет передавать пациентам только через медработников.

- Жителям с симптомами ОРВИ врачи рекомендуют вызывать врача на дом или звонить в скорую помощь по телефону 103. С вопросами о коронавирусной инфекции можно обратиться на телефон горячей линии департамент здравоохранения 212-64-42, - уточняют в облздраве.

Напомним, 53-летнюю жительницу Нидерландов накануне сняли с поезда «Москва-Волгоград». Она продолжает находиться в Борисоглебской районной больнице. Женщина лежит в отдельном боксе, ее состояние удовлетворительное. Медики не собираются переводить пациентку в другое лечебное учреждение. В облправительстве добавили, что предварительные результаты анализов женщины на коронавирус - отрицательные.

Напомним, с 14 марта в Воронежской области госпитализировали шесть человек: семейную пару, которая вернулась из Испанию, гражданку Бельгии, жительница Воронежу, которая путешествовала по Испании и Португалии, а также двух студенток из Непала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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