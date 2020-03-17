2020-03-17T12:15:49+03:00
Общество

У женщины, снятой с поезда в Воронежской области, не подтвердили коронавирус

Правда, результаты анализов пока предварительные
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

67-летняя жительница Нидерландов, которую накануне сняли с поезда «Москва-Волгоград», продолжает находиться в Борисоглебской районной больнице. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, женщина лежит в отдельном боксе, ее состояние удовлетворительное. Медики не собираются переводить пациентку в другое лечебное учреждение. В облправительстве добавили, что предварительные результаты анализов женщины на коронавирус - отрицательные.

13 марта жительница Нидерландов (она же гражданка Украины) прилетела в столицу. Из Москвы она собиралась ехать дальше по стране - к родственникам. В поезде женщина почувствовала себя плохо, вышла в Борисоглебске и обратилась к медикам. По ее словам, перед поездкой она контактировала с мужем, у которого были признаки вирусного заболевания. Он же до этого навещал их сына в Бельгии. Парень находился на карантине по коронавирусной инфекции.

Напомним, с 14 марта в Воронежской области госпитализировали шесть человек: семейную пару, которая вернулась из Испанию, гражданку Бельгии, жительница Воронежу, которая путешествовала по Испании и Португалии, а также двух студенток из Непала. Полученные результаты анализов не подтвердили наличие коронавируса у пациентов, часть медисследований еще выполняется. Всего под наблюдением врачей продолжают находиться девять человек, 16 уже вернулись домой.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежа стала жертвой мошенников, собираясь купить медицинские маски через интернет
У женщины, снятой с поезда в Воронежской области, не подтвердили коронавирус
В Воронеже Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в формат он-лайн из-за коронавируса
В Воронеже у двух непальских студенток заподозрили коронавирус
На премию «Добронежец-2020» подали около 400 заявок
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
В Нововоронеже прошел хоккейный турнир, посвященный 75-летию атомной промышленности
В Воронежской области двое студентов расплачивались фальшивыми 5000 купюрами
Под Воронежем ВАЗ, водителю которого стало плохо за рулем, помял две машины
В Воронеже на пожаре пострадала женщина
В Воронеже за ночь сгорели четыре машины и фасад магазина
Воронежский Театр равных не стал переносить премьеру из-за коронавируса
В Воронеже из-за коронавируса перенесли архитектурный форум Зодчество VRN
За три дня в Воронежской области госпитализировали четырех человек с подозрением на коронавирус
В Воронеже продолжат очное обучение пять вузов
Два воронежских детских театра приостановили работу из-за коронавируса
Убийцу воронежского инвалида и его престарелой матери на 17 лет отправили в колонию
В Новоусманском районе Воронежской области назначили прокурора
В Воронежской области с поезда сняли женщину с подозрением на коронавирус
В Воронеже задержали серийного вора видеорегистраторов
Под Воронежем поймали убийцу двух мужчин
Школы Воронежской области из-за коронавируса тоже отправили на досрочные каникулы
В Воронежском госуниверситете продлят срок закрытия «хвостов» из-за коронавируса
Ректор воронежского опорного вуза подписывает университетские документы, находясь в СИЗО
Пещерный храм воронежского заповедника «Дивногорье» передадут РПЦ
Под Воронежем пропал пенсионер: он мог заблудиться в лесу
Из-за коронавируса воронежский опорный вуз перейдет на онлайн-обучение