У женщины, снятой с поезда в Воронежской области, не подтвердили коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T12:15:49+03:00

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67-летняя жительница Нидерландов, которую накануне сняли с поезда «Москва-Волгоград», продолжает находиться в Борисоглебской районной больнице. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, женщина лежит в отдельном боксе, ее состояние удовлетворительное. Медики не собираются переводить пациентку в другое лечебное учреждение. В облправительстве добавили, что предварительные результаты анализов женщины на коронавирус - отрицательные.

13 марта жительница Нидерландов (она же гражданка Украины) прилетела в столицу. Из Москвы она собиралась ехать дальше по стране - к родственникам. В поезде женщина почувствовала себя плохо, вышла в Борисоглебске и обратилась к медикам. По ее словам, перед поездкой она контактировала с мужем, у которого были признаки вирусного заболевания. Он же до этого навещал их сына в Бельгии. Парень находился на карантине по коронавирусной инфекции.

Напомним, с 14 марта в Воронежской области госпитализировали шесть человек: семейную пару, которая вернулась из Испанию, гражданку Бельгии, жительница Воронежу, которая путешествовала по Испании и Португалии, а также двух студенток из Непала. Полученные результаты анализов не подтвердили наличие коронавируса у пациентов, часть медисследований еще выполняется. Всего под наблюдением врачей продолжают находиться девять человек, 16 уже вернулись домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU