В Воронежской области двое студентов расплачивались фальшивыми 5000 купюрами

17 Март 2020 2020-03-17T10:52:25+03:00

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В Нововоронеже задержали сбытчиков фальшивых денег.

Двое студентов 18 и 19 лет приобрели в столице фальшивые денежные купюры номиналом 5000 тысяч рублей - для сбыта в Воронежской области. За несколько дней они обменяли 6 фальшивое, совершая мелкие покупки в павильонах общественного питания, сигаретных киосках и сетевых минимаркетах.

На парней завели уголовные дела за сбыт поддельных денег. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают причастность фигурантов к другим фактам сбыта поддельных купюр на территории Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU