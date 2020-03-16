За три дня в Воронежской области госпитализировали четырех человек с подозрением на коронавирус

16 Март 2020 2020-03-16T22:48:29+03:00

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За три дня - с 14 по 16 марта - в Воронежской области с признаками ОРВИ госпитализировали четырех человек, вернувшихся из эпидемически неблагополучных стран. Как сообщили в облправительстве, среди них семейная пара, посещавшая Испанию, гражданка Бельгии и жительница Воронежа, которая путешествовала по Испании и Португалии.

Медики уже выписали 16 человек, в стационарах остаются семеро. В ОДКБ №2 - четыре человека. Анализ на коронавирус у трех - отрицательный, результаты исследования еще одного пациента пока не пришли. В Новоусманской районной больнице под наблюдением два человека. Медики не подтвердили у них наличие коронавируса. В Борисоглебской больнице находится еще одна женщина. Ее анализ выполняется. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

Ранее в облправительстве сообщали о госпитализации трех воронежцев с подозрением на коронавирус. Две женщины 49 и 30 лет вернулись из Италии, а 31-летний мужчина - из Франции. Они почувствовали недомогание и решили обратиться к врачам. После чего их изолировали.

По данным чиновников, в области есть 971 инфекционная койка, 49 мельцеровских боксов на 100 коек, 284 полубокса на 334 койки. При необходимости расширить количество изолированных боксов можно будет за счет областного центра СПИД и БСМП №1. С 11 марта в департаменте здравоохранения работает «горячая линия» по вопросам о коронавирусе. Ее номер: 212-64-42.

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ИСТОЧНИК KP.RU