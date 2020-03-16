2020-03-16T18:48:53+03:00
Общество

В Воронежской области с поезда сняли женщину с подозрением на коронавирус

Ее сыну в Бельгии этот диагноз подтвердили лабораторно
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сын пассажирки сейчас более коронавирусом в Бельгии.Сын пассажирки сейчас более коронавирусом в Бельгии.Фото: из архива «КП»
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В Воронежской области с поезда, следующего по маршруту «Москва-Волгоград», сняли 53-летнюю пассажирку, проживающую в Нидерландах, сын которой учится в Бельгии, и сейчас болеет коронавирусом. Это диагноз мальчику подтвердили официально. Навестить его недавно ездил отец, муж женщины.

Сама же она, уже после общения супругом, бывшим в контакте с сыном, поехала к родным в Россию. Но в дороге почувствовала боль в горле и сама обратилась к врачам. Женщину срочно отправили в районную больницу Борисоглебска, где взяли анализ на наличие возбудителя. Результат его станет известен в ближайшие дни.

«Комсомолка» направила запрос в департамент здравоохранения области, но комментарии пока не получила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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