В Воронежском госуниверситете продлят срок закрытия «хвостов» из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T17:11:27+03:00

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Воронежский госуниверситет с 17 марта как минимум на две недели перейдет на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Ректор вуза Дмитрий Ендовицкий рассказал о причинах введения режима и пояснил, что в это время ждет студентов.

- Мы беспокоимся о судьбе наших студентов и сотрудников. Поэтому после того, как вышел приказ Министерства образования и науки, мы решили перейти на дистанционное обучение. Для нас это легко, потому что у нас более 1500 онлайн-курсов на платформе «Муддл». Мы также открыли для студентов доступ к каталогам зарубежной литературы, на которые подписана наша зональная научная библиотека, - объяснил ректор.

Кроме того, с ВГУ уже связался руководитель департамента по связям с вузами Mail.ru. Он предложил на платформе «ВКонтакте» организовывать группы для студентов с преподавателями, чтобы в них можно было вести онлайн-обучение и публиковать презентации.

- Конечно же, будут проблемы, так как переход на массовое дистанционное обучение – это нечто новое для нас. Но мы планируем наладить процесс за несколько дней. Завтра в Москве будет совещание Президиума Российского Союза ректоров, на котором мы получим дополнительные установки о том, как эту работу проводить. А уже в среду пройдет местный совет ректоров, где мы подкорректируем их для воронежских вузов, - добавил Дмитрий Ендовицкий. - Для нас массовое использование онлайн-курсов - это интересный кейс. Ведь важно, чтобы не было профанации. По каждой лекции должна быть обратная связь, чтобы мы видели, что студент выполняет задания, знакомится с материалом. Это не каникулы.

Что касается лабораторной и практической работы негуманитарных факультетов, то для выпускников и студентов старших курсов будет организована индивидуальное обучение по графику. Кафедра должна будет написать разрешение и подготовить списки. Затем студенты смогут работать на научном оборудовании. Всем, кто во время карантина будет появляться в вузе, во входных группах ВГУ будут раздаваться дизенфекционные средства. Их состояние проконтролируют.

На дистанционную работу перейдут и преподаватели, при наличии у них необходимого компьютерного оборудования и возможности осуществлять взаимодействие со студентами в таком формате.

Для тех, у кого остались «хвосты» с прошлых сессий, продлят срок их закрытия. Пока, по словам ректора, все даты сдвигаются на неопределенное время.

Предварительно, особый режим продлится две недели. Если ситуация с коронавирусом будет обостряться и дальше, то дистанционное обучение продолжится и дальше. Если же распространение пойдет на спад, то студентов вернут обратно за парты.

ИСТОЧНИК KP.RU