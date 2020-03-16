2020-03-16T16:08:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса воронежский опорный вуз перейдет на онлайн-обучение

Также студентам и преподавателям запретили зарубежные поездки
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 16 марта Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) временно переводит образовательный процесс на дистанционную форму обучения. В опорном вузе подтвердили, что ограничение связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).

- Реализация образовательных программ и проведение всех видов занятий в соответствии с расписанием будут осуществляться исключительно в дистанционной форме через электронную информационно-образовательную среду университета с 16 по 29 марта, - уточнили в ВГТУ.

Все массовые мероприятия на территории учебного заведения на это время соответсвенно также отменяются.

- Сотрудникам ВГТУ запрещаются заграничные служебные командировки, а студентам – зарубежные поездки в рамках учебного процесса. Кроме этого, сотрудникам и студентам вуза рекомендовано воздержаться от частых поездок в страны и регионы России с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, - говорится в официальном сообщении.

Если же преподаватели или студенты ослушаются, то им придется обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня возвращения.

Напомним, до этого об уходе на карантин на две недели заявили в ВГУ. Позже еще четыре воронежских вуза решили перейти на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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