Хоккеисты воронежского «Бурана» откажутся от сборов и товарищеских матчей из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T12:52:21+03:00

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В связи с угрозой распространения коронавируса воронежский хоккейный клуб «Буран» и его молодежная команда «Россошь» не поедут на сборы. Они были запланированы на март. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе «ураганных».

- К сожалению, нам пришлось принять это непростое решение и отменить учебно-тренировочный сбор с 17 по 28 марта, - комментирует ситуацию генеральный директор клуба Михаил Бирюков. - Здоровье наших игроков и сотрудников должно стоять на первом месте. Также мы планировали провести два товарищеских матча, но и их пришлось отменить.

Отметим, что все массовые мероприятия в Воронеже перенесут на более поздние даты. Школьников отправят на каникулы раньше, а вузы уйдут на дистанционное обучение. Виной всему - коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU