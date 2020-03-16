2020-03-16T12:52:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Хоккеисты воронежского «Бурана» откажутся от сборов и товарищеских матчей из-за коронавируса

В клубе подчеркнули, что намного важнее здоровье игроков и сотрудников
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с угрозой распространения коронавируса воронежский хоккейный клуб «Буран» и его молодежная команда «Россошь» не поедут на сборы. Они были запланированы на март. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе «ураганных».

- К сожалению, нам пришлось принять это непростое решение и отменить учебно-тренировочный сбор с 17 по 28 марта, - комментирует ситуацию генеральный директор клуба Михаил Бирюков. - Здоровье наших игроков и сотрудников должно стоять на первом месте. Также мы планировали провести два товарищеских матча, но и их пришлось отменить.

Отметим, что все массовые мероприятия в Воронеже перенесут на более поздние даты. Школьников отправят на каникулы раньше, а вузы уйдут на дистанционное обучение. Виной всему - коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пещерный храм воронежского заповедника «Дивногорье» передадут РПЦ
Под Воронежем пропал пенсионер: он мог заблудиться в лесу
Из-за коронавируса воронежский опорный вуз перейдет на онлайн-обучение
В мэрии пообещали благоустроить сквер Ворошилова, где воронежцы устроили митинг
Сенатор Сергей Лукин: Россия развивается как социально ориентированное государство
В Воронеже продают мясо, угрожающее распространением коронавируса
В Воронеже разыскивают сбившего пешехода водителя «Газели»
Хоккеисты воронежского «Бурана» откажутся от сборов и товарищеских матчей из-за коронавируса
В Воронеже планируют застроить многоэтажками участок у Северного авторынка
Все массовые мероприятия в Воронеже перенесут на более поздние даты
В Воронеже школьников отправят на каникулы раньше из-за коронавируса
Еще четыре воронежских вуза перейдут на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
Воронежский госуниверситет из-за коронавируса перейдет на дистанционное обучение
В Воронеже из-за коронавируса отменили фестиваль электронной музыки в арт-центре «Коммуна»
Банда из Воронежа заработала более 24 млн рублей на «отмыве» денег
В Воронеже из-за непотушенной сигареты загорелась квартира в многоэтажке
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»
Несмотря на антисанитарию и решение суда общепит с шавермой продолжил работать в Воронеже
Под Воронежем пропавшую 92-летнюю пенсионерку нашли на ее собственном огороде
Воронежцам покажут работы художницы по текстилю
Воронежский «Факел» выиграл у «Луча» из Владивостока и ушел с последнего места
Uriah Heep отметят с воронежцами 50-летие группы
На головы воронежцам в маршрутке посыпалось стекло от треснувшего люка