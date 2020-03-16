2020-03-16T11:43:24+03:00
Общество

Воронежский госуниверситет из-за коронавируса перейдет на дистанционное обучение

Информацию пока студенту будут получить через систему Moodle
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Наше издание выясняет, будут ли вводиться подобные меры в другие образовательных учреждениях регионаНаше издание выясняет, будут ли вводиться подобные меры в другие образовательных учреждениях регионаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронежский госуниверситет как минимум на две недели перейдет на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе вуза. Официальный приказ должен появиться в течение дня. Обучение с 17 марта будет идти через систему Moodle. Наше издание выясняет, будут ли вводиться подобные меры в других образовательных учреждениях региона.

Напомним, студенты Воронежского медуниверситета имени Бурденко 13 марта создали петицию, в которой обратились к ректору Игорю Есауленко с просьбой перевести их на дистанционное обучение из-за эпидемической обстановки. За сутки ее подписали более 250 человек.

Минпросвещения России рекомендовал всем школам России перейти на дистанционное обучение. Воронежские власти ответили, что готовы в случае необходимости принять такое решения. Но пока в регионе нет ни одного случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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