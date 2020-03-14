Студенты Воронежского медуниверситета создали петицию с просьбой перевести их на онлайн-обучение из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T20:04:01+03:00

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Студенты Воронежского медуниверситета имени Бурденко 13 марта создали петицию, в которой обратились к ректору Игорю Есауленко с просьбой перевести их на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса. За сутки ее подписали уже 258 человек.

- Большинство студентов ВГМУ добираются до вуза на общественном транспорте, контактируя с сотнями людей, и все они встречают не меньше людей на учебе. При этом не выявленное заболевание даже малой группы студентов может привести к заражению значительной части нашего сообщества. Для нашей общей безопасности мы просим администрацию ВГМУ временно перевести лекции и семинары в режим онлайн и отложить коллоквиумы и контрольные мероприятия, - пишут студенты.

Обучающиеся ВГМУ также советуют всем вузам города принять такие меры.

Напомним, Минпросвещения России рекомендовал всем школам России перейти на дистанционное обучение. Воронежские власти ответили, что готовы в случае необходимости принять такое решения. Но пока в регионе нет ни одного случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU