Воронежские власти ответили на рекомендации дистанционного обучения из-за угрозы коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T19:47:39+03:00

В мэрии отметили, что школы готовы к переходу на онлайн

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Власти Воронежа ответили на рекомендации Минпросвещения о переходе всех школ России на онлайн-обучение из-за угрозы коронавируса. В мэрии сообщили, что в случае необходимости школы готовы перейти к дистанционному формату.

- В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города ситуация совершенно нормальная, мониторинг осуществляется постоянно. Закрытие классов на карантин по гриппу или ОРВИ носит единичный характер. Более того, с 23 марта воронежские школьники уходят на плановые каникулы. Тем не менее, если по федеральным рекомендациям региональные структуры примут соответствующее решение, управление образования и молодежной политики администрации Воронежа его исполнит, в том числе, и в части организации дистанционного обучения. Школы к этому готовы, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Воронежской области пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU