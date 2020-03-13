2020-03-13T18:24:16+03:00
Происшествия

Обманутые воронежцы взяли штурмом юридическую фирму

Выяснение отношений переросло в драку с перцовым баллончиком [видео]
Анна ГРЕБЕНКИНАКирилл Мишин
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Горожане решили самостоятельно разобраться с организацией.Горожане решили самостоятельно разобраться с организацией.Фото: Кирилл Мишин
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Воронежцы, которые обратились в юридическую фирму, заплатили по нескольку десятков тысяч рублей, но фактически не получили помощи, решили самостоятельно разобраться с этой организацией.

Днем 13 марта несколько человек проникли внутрь здания под видом тайных покупателей. Еще около 15 горожан собрались непосредственно перед офисом. Как передает корреспондент «КП - Воронеж» с места событий, в какой-то момент магнитные двери фирмы открылись, и толпа недовольных клиентов «захватила» здание.

- Сотрудники юрфирмы начали разбегаться, как тараканы. Одни просто - куда глаза глядят. Другие пытались уехать на машинах. Но им перегородили дорогу. Кого-то даже вытащили из авто и повалили на землю, - сообщают очевидцы.

Затем некий молодой человек, предположительно, тоже сотрудник юрфирмы, выскочил из здания и распылил в собравшихся перцовый баллончик. По предварительной информации, пострадали пять человек. Трех забрала скорая помощь. Позже еще одна девушка сообщила нашему корреспонденту, что ее ударили ногой.

На месте работает полиция.

Ранее читатели сообщили «КП - Воронеж», что одна из юридических контор города навязывает доверчивым клиентам ненужные им услуги по баснословным ценам. Никаких результатов такая деятельность не приносит, но люди остаются без денег. По данным полиции, к ним заявлений в отношении этой организации не поступало. Юристы назвали эту деятельность «добровольным отъемом денег у населения», но все же посоветовали добиваться возврата средств.

Воронежцы штурмуют офис юристов.Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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