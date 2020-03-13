Под Воронежем сотрудник колонии, получив три дорогих мобильника, стал курьером у зэков

13 Март 2020 2020-03-13T16:19:28+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника колонии в поселке Перелешинский Панинского района.

В октябре 2019 года один из зэков предложил работнику колонии сделку: за деньги принести ему четыре мобильника с зарядными устройствами. Однако сотрудник УФСИН предложил взятку натурой. Не подумайте ничего плохого: просто он захотел за каждый вояж подарок – дорогой телефон. Мужчины ударили по рукам – и вскоре жена заключенного зачастила в колонию с мобильниками. За три визита в ноябре и декабре она передала работнику колонии три сотовых телефона, стоящих 11000, 11500 и 12000 рублей. За эти подношения сотрудник УФСИН пронес в колонию десять мобильников.

- На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Сделал он это, ознакомившись с материалами, предоставленными сотрудниками собственной безопасности регионального УФСИН, а также полицейскими. Среди доказательств есть и показания свидетелей, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU