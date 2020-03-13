Под Воронежем 17-летняя девушка чуть не погибла под колесами грузовика

13 Март 2020 2020-03-13T12:52:28+03:00

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В селе Орлово в Воронежской области грузовик сбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Авария случилась в четверг, 12 марта, в 21.50 на улице Свободы. 33-летний водитель на большегрузе «МАЗ» ехал со стороны села Верхняя Хава в направлении Новой Усмани. На пешеходном переходе он наехал на девушку.

В пресс-службе регионального ГУ МВД пояснили, что в результате ДТП пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU