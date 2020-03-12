Микрорайон Воронежа остался без воды из-за утечки на трубопроводе
В районе дома №1 по улице Тенистая произошла утечка на водопроводе. Стальная труба диаметром 276 мм дала течь. Для аварийных работ с 18.00 ограничат водоснабжение улиц микрорайона: Васильковая, Мостовая, Рушниковая, Ивовая, Ильинская, Тенистая.
Уже доставлено все необходимое оборудование и спецтехника, в том числе гидромолот, два экскаватора и мобильная перекачивающая станция. Как отметили в «РВК-Воронеж», при необходимости будет организован подвоз технической воды.
Скрытая утечка была выявлена в ходе работ. Конкретный участок обнаружили с помощью акустического оборудования. При производстве земляных работ, вода начала заполнять котлован. Сейчас, чтобы добраться до трубы и понять характер повреждения, воду из котлована откачивают.
ИСТОЧНИК KP.RU