В Воронеже госпитализировали приехавшего из Франции мужчину с подозрением на коронавирус

12 Март 2020 2020-03-12T15:17:47+03:00

Сейчас в стационаре находятся 8 человек: в Новоусманской РБ – шесть, ОДКБ №2 – два. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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За последние сутки госпитализировали троих воронежцев с подозрением на коронавирус. Об этом 12 марта сообщили в правительстве Воронежской области. Две женщины 49 и 30 лет вернулись из Италии, а 31-летний мужчина - из Франции. Они почувствовали недомогание и решили обратиться к врачам. После чего их изолировали.

- Один человек (речь идет о 26-летней девушке – от ред.) выписан из ОДКБ №2, в стационаре находятся 8 человек: в Новоусманской РБ – шесть, ОДКБ №2 – два. Состояние пациентов удовлетворительное. Предварительные анализы на коронавирус отрицательные, - комментируют медики.

С тех пор как в Воронежской области стали следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией, было установлено медицинское наблюдение за 186 людьми. Это туристы, вернувшиеся из КНР, Италии, Ирана и некоторых других стран. Либо те, кто контактировал с больными.

Сейчас под наблюдением - 93 человека без признаков инфекционных заболеваний. Их также обследуют на наличие коронавирусной инфекции, результаты отрицательные.

Напомним, что с 11 марта в департаменте здравоохранения работает «горячая линия» по вопросам о коронавирусе - 212-64-42. В первый день работы поступило 40 звонков, за первую половину 12 марта – 28 звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU