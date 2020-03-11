Фестиваль «Крымская весна» пришлось отменить в Воронеже из-за коронавируса
Вслед за Москвой фестиваль «Крымская весна» пришлось отменить и в Воронеже. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» подтвердили, что организаторы решили в этом году отменить событие из-за эпидемической обстановки по коронавирусу.
Отметим, что сама фракция «Единая Россия» не является организатором этого мероприятия, но всегда принимала в нем активное участие наряду с другими общественными и политическими организациями. Вероятно, празднование «Крымской весны» пройдет в другой форме, но пока не уточняется в какой именно. Возможно, организаторы ограничатся какими-либо публичными заявлениями.
Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта 2020 года подписал указ о запрете проведения массовых мероприятий с численностью участников более пяти тысяч человек. Запрет вводится до 10 апреля. В Воронеже никаких подробных запретов не действует.
Отметим, что сейчас под Воронежем в инфекционном отделении проверяют пять человек на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU